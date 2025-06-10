СМИ: Нетаньяху настаивал на военном варианте урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана

В понедельник состоялся 40-минутный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пока Иран готовит ответ на предложение США о заключении ядерной сделки, а Белый дом по-прежнему настаивает на освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня, Нетаньяху заинтересован «в реализации военного сценария» вокруг ядерной программы Ирана, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.
Хотя, как пишет Axios, предыдущие предположения Трампа в отношении сделки оказались чересчур оптимистичными, он по-прежнему убежден, что соглашение с Ираном может быть подписано в течение «пары недель». При этом он предупредил, что ситуация может кардинально измениться «от одного только телефонного звонка», и обещал, что кризис будет разрешен либо дипломатическим, либо военным путем.
В воскресенье в Кэмп-Дэвиде Трамп обсудил проблемы Ирана и военную операцию Израиля в Газе с членами своего кабинета министров, а также с рядом военных и высокопоставленных чиновников. По сведениям портала, Трамп рассматривает кризис вокруг ядерной программы Ирана и конфликт в Газе как взаимосвязанные.
После вчерашнего общения с Трампом Нетаньяху провел консультации по вопросам безопасности с высокопоставленными чиновниками и военными, посвященные Ирану, сообщает The Times of Israel.
Мы переживаем драматический период. Перед нами стоят чрезвычайные задачи. Это историческая возможность, которая больше не повторится.
При этом Израиль заверил Белый дом, что не начнет атаку на ядерные объекты Ирана, пока Трамп не сочтет, что переговоры с Тегераном провалились.