СМИ: Нетаньяху настаивал на военном варианте урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана

Хотя, как пишет Axios, предыдущие предположения Трампа в отношении сделки оказались чересчур оптимистичными, он по-прежнему убежден, что соглашение с Ираном может быть подписано в течение «пары недель». При этом он предупредил, что ситуация может кардинально измениться «от одного только телефонного звонка», и обещал, что кризис будет разрешен либо дипломатическим, либо военным путем.