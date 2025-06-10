Президент Румынии Никушор Дан прибыл с официальным визитом в Кишинев

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Президент Румынии Никушор Дан находится с первым с момента избрания на пост официальным визитом в Кишиневе.
Румынский лидер проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы Майей Санду, а также встретится с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном.
В рамках визита Никушор Дан возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре. Вечером в государственной резиденции состоится официальный ужин.
Визит завершится участием президента Румынии в мероприятии «Общее европейское будущее Румынии и Молдовы» вместе с Майей Санду. Мероприятие пройдет в столичном Органном зале.
Ранее Дан заявлял, что одной из стран, куда избранный президент Румынии Никушор Дан намерен отправиться в качестве главы государства, может стать Республика Молдова. Однако свой первый зарубежный визит новый президент Румынии совершил 1 июня в Вильнюс, на саммит стран «Бухарестской девятки» и северо-европейских государств.
Между тем контркандидат Дана во втором туре президентских выборов Джеордже Симион заявил, что его победу «украли Еврокомиссия и французские спецслужбы».
Напомним, мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии, набрав, по данным ЦИК, 53,6% голосов избирателей. Его оппонент во втором туре, глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион получил около 46,41%. Он признал поражение на выборах и поздравил Дана с победой. Однако позже подал в Конституционный суд страны обращение с требованием признать выборы недействительными. А 22 мая инстанция единогласно отклонила ходатайство об отмене выборов как необоснованное.