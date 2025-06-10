Президент Румынии Никушор Дан прибыл с официальным визитом в Кишинев

Напомним, мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии, набрав, по данным ЦИК, 53,6% голосов избирателей. Его оппонент во втором туре, глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион получил около 46,41%. Он признал поражение на выборах и поздравил Дана с победой. Однако позже подал в Конституционный суд страны обращение с требованием признать выборы недействительными. А 22 мая инстанция единогласно отклонила ходатайство об отмене выборов как необоснованное.