Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже

«Я посмотрел, стройка шла с мая 23-го года по декабрь 24-го года. Это всего один год и семь месяцев. Достаточно хорошие сроки, и я сейчас услышал, что качество хорошее. Хочу поблагодарить строителей, которые вели эту работу… Молодцы. Передайте им слова благодарности», — сказал Путин во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ.
На базе Воронежского областного онкологического диспансера завершено строительство нового радиотерапевтического корпуса. Семиэтажное здание общей площадью 13 тысяч квадратных метров оснащено современным оборудованием и полностью соответствует всем стандартам диагностики и стационарного лечения онкологических заболеваний.
В новом радиотерапевтическом корпусе размещен стационарный блок, который включает три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест. Также в здании расположены блоки дистанционной лучевой радиотерапии и топометрической подготовки, отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на шесть коек, помещения для близкофокусных рентгенотерапевтических аппаратов, блок клинических исследований, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория.
Кроме того, в радиотерапевтическом корпусе размещена кафедра онкологии Воронежского ГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России.
Объект отвечает самым высоким требованиям комфорта и безопасности как для пациентов, так и для медицинского персонала. Благодаря новейшему оборудованию и продуманной инфраструктуре, он стал уникальным объектом на территории России в составе системы онкологической помощи.