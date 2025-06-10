Путин поблагодарил строителей онкоцентра в Воронеже

«Я посмотрел, стройка шла с мая 23-го года по декабрь 24-го года. Это всего один год и семь месяцев. Достаточно хорошие сроки, и я сейчас услышал, что качество хорошее. Хочу поблагодарить строителей, которые вели эту работу… Молодцы. Передайте им слова благодарности», — сказал Путин во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ.