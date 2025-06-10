В США протесты против иммиграционных рейдов перекинулись на Техас

Волна протестов охватила не только Лос-Анджелес, где акции продолжаются третий день, но и другие города Калифорнии — Сан-Франциско и Санта-Ана. Власти направили в эти города подразделения Национальной гвардии для защиты правительственных зданий, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.