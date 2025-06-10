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В США протесты против иммиграционных рейдов перекинулись на Техас

Протестные акции против иммиграционных рейдов властей США прошли в нескольких городах Техаса. Об этом заявил губернатор штата Грег Эббот.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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Несколько десятков демонстрантов арестовали в городах Остин и Даллас.

По данным издания Daily Texan правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против участников акций протеста перед Капитолием в Остине, штат Техас.

Волна протестов охватила не только Лос-Анджелес, где акции продолжаются третий день, но и другие города Калифорнии — Сан-Франциско и Санта-Ана. Власти направили в эти города подразделения Национальной гвардии для защиты правительственных зданий, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Президент США Дональд Трамп усилил военное присутствие в Лос-Анджелесе: в понедельник туда дополнительно направили 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев. Эти силы присоединились к 2 тысячам гвардейцев, переброшенным в город днем ранее.