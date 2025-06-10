В США протесты против иммиграционных рейдов перекинулись на Техас

Несколько десятков демонстрантов арестовали в городах Остин и Даллас.
По данным издания Daily Texan правоохранители задействовали перцовый газ и светошумовые гранаты против участников акций протеста перед Капитолием в Остине, штат Техас.
Волна протестов охватила не только Лос-Анджелес, где акции продолжаются третий день, но и другие города Калифорнии — Сан-Франциско и Санта-Ана. Власти направили в эти города подразделения Национальной гвардии для защиты правительственных зданий, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
Президент США Дональд Трамп усилил военное присутствие в Лос-Анджелесе: в понедельник туда дополнительно направили 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев. Эти силы присоединились к 2 тысячам гвардейцев, переброшенным в город днем ранее.