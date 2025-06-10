80 новосибирцев получили госнаграды от депутатов ко Дню России

В канун Дня России в Новосибирске прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и поощрений президента Российской Федерации. В мероприятии приняли участие важные представители власти региона, включая губернатора Андрея Травникова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, которые лично поздравили и наградили лучших граждан за их мужество, труд и преданность своей Родине.
Церемония, приуроченная к одному из самых значимых праздников для всех россиян, дала возможность отметить заслуги людей, которые внесли огромный вклад в развитие региона и страны, продемонстрировав в своём труде стойкость, профессионализм и приверженность своим принципам.
Первыми награды из рук губернатора Новосибирской области Андрея Травникова получили те, кто проявил героизм и отвагу при исполнении служебных обязанностей. Особое внимание было уделено Армену Маргаряну — командиру отделения разведывательной группы 7-го отряда 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения. За проявленное мужество при выполнении служебного долга он был удостоен ордена Мужества, который был присвоен Указом президента Российской Федерации.
«Сегодня мы награждаем тех, кто, проявив героизм в сложнейших условиях, стал примером для всех нас. Армен, ваша стойкость и мужество вдохновляют не только нас, но и будущие поколения», — сказал Андрей Травников.
Это награждение стало ярким примером того, как военные, защищающие Родину, продолжают играть важную роль в жизни общества. Данный орден стал признанием мужества, проявленного на службе, и важной вехой в жизни каждого участника боевых действий.
Церемония продолжилась награждением выдающихся работников из разных сфер. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены представители ряда предприятий, в том числе Новосибирского патронного завода, электровозоремонтного завода и компании «Анозит». Эти предприятия зарекомендовали себя как лидеры в своей отрасли, и их сотрудники продолжают работать на благо не только региона, но и всей страны.
Медалью ордена «Родительская Слава» были награждены родители пятерых детей — Андрей и Татьяна Зуевы, а также Али и Татьяна Мамедовы. Эти семьи, несмотря на все трудности, продемонстрировали, как важен семейный труд и любовь к детям. Награда стала достойным признанием усилий тех, кто воспитывает будущие поколения граждан своей страны.
Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области, поздравил награждённых и отметил важность коллективного труда. Он подчеркнул, что в наградах нет места индивидуальным заслугам — каждая награда является результатом слаженной работы целых коллективов.
«Сегодня в этом зале люди разных поколений, разных профессий, наши воины, представители оборонной промышленности. Эти награды — ваши и ваших коллективов. Никогда человек не заработает награду один — это заслуга всех, кто рядом с вами, кто вас поддерживает и вдохновляет. Спасибо вам за ваш труд, профессионализм и служение своей Родине», — отметил Андрей Шимкив.
Шимкив также подчеркнул, что подобные награды являются не только признанием, но и мотивацией для дальнейшей работы на благо региона. Награждённые своим примером вдохновляют других, создавая атмосферу ответственности и достоинства.
В числе тех, кто удостоился высоких наград, оказался и заместитель председателя комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Евгений Подгорный. Он был награждён знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» за многолетнюю работу на благо региона и вклад в его развитие.
«Для меня это очень почётно — быть удостоенным такой награды как свидетельства признательности за мои 20 лет работы в Законодательном собрании. Я всегда трудился на благо Новосибирской области, как в спортивной сфере, так и в своей текущей деятельности. Эта награда мотивирует работать дальше и вкладывать ещё больше усилий в развитие нашего региона», — поделился своим мнением Евгений Подгорный.
Подгорный также подчеркнул, что на протяжении своей карьеры он никогда не чувствовал себя одиноким в своём труде — всегда поддерживали коллеги и единомышленники.
В общей сложности 80 человек получили награды на торжественной церемонии, в том числе 46 человек — награды Новосибирской области, а также государственные премии региона. Эти награды были вручены лучшим профессиональным коллективам, чей труд стал основой для успешной работы в различных отраслях, от медицины до обороны.
Среди награждённых были специалисты, которые проявили себя в сфере обороны, культуры, медицины, образования и других отраслях, оказывая значительное влияние на развитие Новосибирской области и её жителей.
«С Днём России, с великим праздником, который мы встречаем с особым чувством гордости и благодарности за всё, что сделали для нашей Родины», — завершил Андрей Травников.
Этот день стал символом уважения к тем, кто служит своему делу и своей стране, демонстрируя примеры мужества и патриотизма, которые вдохновляют всё новое поколение россиян.