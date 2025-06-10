80 новосибирцев получили госнаграды от депутатов ко Дню России

«Сегодня в этом зале люди разных поколений, разных профессий, наши воины, представители оборонной промышленности. Эти награды — ваши и ваших коллективов. Никогда человек не заработает награду один — это заслуга всех, кто рядом с вами, кто вас поддерживает и вдохновляет. Спасибо вам за ваш труд, профессионализм и служение своей Родине», — отметил Андрей Шимкив.