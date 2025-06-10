Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе

«Будут доклады различные. Это и доклад Голиковой, доклад Лаврова, доклад Нарышкина. Выступит и Владимир Мединский, помощник президента, и от губернаторского корпуса губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. И будет обмен мнениями… Выступление президента достаточно объемное, будет открыто для СМИ», — сказал Песков журналистам.