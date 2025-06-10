Песков рассказал о докладах на предстоящем Совбезе

Во вторник Путин работает в Ново-Огарево и проведет заседание Совета безопасности РФ, которое будет посвящено защите духовно-нравственных ценностей, сообщил Песков.
«Будут доклады различные. Это и доклад Голиковой, доклад Лаврова, доклад Нарышкина. Выступит и Владимир Мединский, помощник президента, и от губернаторского корпуса губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. И будет обмен мнениями… Выступление президента достаточно объемное, будет открыто для СМИ», — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль попросит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу рассказать прессе о том, как велось обсуждение на заседании.