Владимир Путин провёл открытие в Уфе хирургического корпуса кардиоцентра.

10 июня Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел открытие новых объектов здравоохранения страны. Среди них новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе. Строительство девятиэтажного здания общей площадью около 32 тысяч квадратных метров стартовало в июле 2019 года. Здесь разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Стоимость объекта составила 10,7 млрд рублей, средства выделены из бюджета Башкортостана.
"В кардиоцентра ежегодно проходят лечения около 14 тысяч пациентов. Мы проводим диагностические методы исследования и лечения около 17 тысяч больным. Как кардиолог, я всегда понимала, что для дальнейшего развития нам понадобятся новые площади, новые операционные, новое современное оборудование.
И Радий Фаритович нас услышал, и сегодня мы имеем замечательный современный корпус с полным оборудованием, оснащением, который включает в себя два операционных блока. Это сердце кардиоцентра. В каждом блоке располагается по пять операционных, в одном — пять рентген-операционных, в том числе одна гибридная операционная и во втором блоке пять операционных для проведения открытых операций на сердце и сосудах.
Логистически связаны с оперблоком два отделения реанимации, анестезиология реанимации на 21 койку и отделение интенсивной терапии и реанимации на 17 койк. Всё это вместе даёт возможность минимизировать риски развития осложнений и развивать новые методы лечения и диагностики наших пациентов.
Новейшее оборудование сегодня позволяет нам сделать прорыв в развитии кардиохирургии и встать совершенно на новую ступень. Сегодня мы можем проводить гибридные операции, внедрять новые методы гибридных операций. На первом этаже у нас расположена новая комфортная поликлиника для наших пациентов и расположено замечательное отделение приемно-диагностическое.
Такая связь позволяет сократить путь пациента от первичного осмотра до госпитализации его в палату.
Я очень надеюсь, что наши пациенты будут быстрее выздоравливать в таких условиях, и, безусловно, это поможет продлить здоровую жизнь, жителям республики.
Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем от имени всего нашего коллектива, мне хочется сказать вам спасибо за ваше внимание к здравоохранению регионов и пожелать вам крепкого здоровья на долгие годы. Спасибо вам за всё большое", — сказала главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.
Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что новый корпус кардиоцентра — это завершение формирования замкнутого цикла полной системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это наш кардиоцентр, региональные сосудистые центры, сельские врачебные амбулатории, поликлиники и ФАПы.
"У нас в республике одно из самых больших количеств ФАПов, более двух тысяч. Благодаря поддержке Минздрава Российской Федерации мы за последние шесть лет пятьсот из них заменили, это новые ФАПы. Все они вошли в единый цифровой контур. Это значит, сейчас с самого дальнего населенного пункта, где есть ФАП, мы можем снять электрокардиограмму и тут же отправить в региональный сосудистый центр. Мы можем быстро вмешаться вот в эту историю. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, корпус большой, 35 тысяч квадратных метров, 10 операционных. Для людей это дополнительная надежда на долгую ещё здоровую жизнь.
Уважаемый Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за постоянную эффективную поддержку развития здравоохранения. Мы двигаемся дальше, и благодаря вашей поддержке стремимся, чтобы здравоохранение у нас было самым лучшим", — отметил Радий Хабиров.
Президент России в свою очередь попросил всех руководителей регионов отдельное внимание обращать на ФАПы.
«Разумеется, десятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце — это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в стране, ну и, в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать, это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населённых пунктах, где подчас, кроме фельдшерства, и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению туда специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные, вы об этом тоже хорошо знаете», — сказал Владимир Путин.