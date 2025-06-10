Владимир Путин провёл открытие в Уфе хирургического корпуса кардиоцентра.

"У нас в республике одно из самых больших количеств ФАПов, более двух тысяч. Благодаря поддержке Минздрава Российской Федерации мы за последние шесть лет пятьсот из них заменили, это новые ФАПы. Все они вошли в единый цифровой контур. Это значит, сейчас с самого дальнего населенного пункта, где есть ФАП, мы можем снять электрокардиограмму и тут же отправить в региональный сосудистый центр. Мы можем быстро вмешаться вот в эту историю. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, корпус большой, 35 тысяч квадратных метров, 10 операционных. Для людей это дополнительная надежда на долгую ещё здоровую жизнь.