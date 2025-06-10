Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море

«Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», — сказал дипломат.
Выступая на «Форуме будущего — 2050», он указал на некогда спокойный в военном отношении Балтийский регион.
Замглавы МИД подчеркнул, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации, отметив при этом плотность армейских учений и военной активности в регионе.
Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, ранее заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, стремясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Балтийское море никогда не превратится во «внутренний водоем» Североатлантического альянса.