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Замглавы МИД России предупредил о риске начала конфликта в Балтийском море

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Балтийское море на фоне демонизации России становится зоной военного противостояния с риском начала конфликта в любой момент, предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», — сказал дипломат.

Выступая на «Форуме будущего — 2050», он указал на некогда спокойный в военном отношении Балтийский регион.

Замглавы МИД подчеркнул, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации, отметив при этом плотность армейских учений и военной активности в регионе.

Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, ранее заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, стремясь лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Балтийское море никогда не превратится во «внутренний водоем» Североатлантического альянса.