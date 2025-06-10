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Военная академия Беларуси продолжит готовить кадры для армии КНР

Слушатели из Китая проходят обучение в белорусском военном вузе с 1998 года.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Военная академия Беларуси подписала новый контракт на обучение китайских военнослужащих, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны республики.

В эти дни столице КНР находится с официальным визитом делегация белорусского военного вуза во главе с его начальником — генерал-майором Андреем Горбатенко.

По данным Минобороны, в ходе визита состоялись переговоры с китайской стороной, темой которых были вопросы организации обучения в академии и совершенствования системы подготовки в военных вузах двух государств.

«Особое внимание было уделено перспективам белорусско-китайского взаимодействия в сфере подготовки военных кадров», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что представители Беларуси и КНР определили приоритеты для дальнейшего сотрудничества.

В Пекине был подписан новый контракт на обучение военнослужащих из Китая в Военной академии.

В Минобороны напомнили, что слушатели из КНР получают военное образование в республике с 1998 года.