Захарова ответила на слова посла Израиля о Patriot для Киева

Мария Захарова обратила внимание, что израильский посол не в первый раз объявляет о военной поддержке, которую еврейское государство оказывает Киеву, сообщают «Ведомости».
«Это ведь не “оценочные суждения”, не “личная точка зрения”. Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — прокомментировала представитель МИД в Telegram-канале.
Бродский в интервью украинским журналистам заявил, что Израиль направил в Киев системы ПВО Patriot, которые стояли на вооружении с 1990-х годов. Оружие израильской армии, в свою очередь, поставили США. Посол посетовал на недостаточное внимание средств массовой информации к этой теме и подчеркнул, что Тель-Авив оказывает существенную военную помощь украинским властям.
В мае The New York Times сообщала, что Украине передадут систему Patriot. Это зенитный ракетный комплекс устаревшей модели, который ранее находился в Израиле. Издание обратило внимание, что в Киев комплекс, предназначенный для поражения воздушных целей, отправят после ремонта и техобслуживания.