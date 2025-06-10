Захарова ответила на слова посла Израиля о Patriot для Киева

Бродский в интервью украинским журналистам заявил, что Израиль направил в Киев системы ПВО Patriot, которые стояли на вооружении с 1990-х годов. Оружие израильской армии, в свою очередь, поставили США. Посол посетовал на недостаточное внимание средств массовой информации к этой теме и подчеркнул, что Тель-Авив оказывает существенную военную помощь украинским властям.