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Захарова ответила на слова посла Израиля о Patriot для Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках системы ПВО Украине «сентенциями официального лица». Израильский МИД признал не соответствующим действительности утверждение Бродского.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Мария Захарова обратила внимание, что израильский посол не в первый раз объявляет о военной поддержке, которую еврейское государство оказывает Киеву, сообщают «Ведомости».

«Это ведь не “оценочные суждения”, не “личная точка зрения”. Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — прокомментировала представитель МИД в Telegram-канале.

Бродский в интервью украинским журналистам заявил, что Израиль направил в Киев системы ПВО Patriot, которые стояли на вооружении с 1990-х годов. Оружие израильской армии, в свою очередь, поставили США. Посол посетовал на недостаточное внимание средств массовой информации к этой теме и подчеркнул, что Тель-Авив оказывает существенную военную помощь украинским властям.

Израильский МИД опроверг заявление Бродского. Представители ведомства заверили, что Израиль не отправлял в Киев системы ПВО Patriot.

В мае The New York Times сообщала, что Украине передадут систему Patriot. Это зенитный ракетный комплекс устаревшей модели, который ранее находился в Израиле. Издание обратило внимание, что в Киев комплекс, предназначенный для поражения воздушных целей, отправят после ремонта и техобслуживания.