Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра

— У меня один вопрос: что вам мешает работать? Что мешает «забить» зрителя ну хотя бы фильмами ну вот как Россия это делает. Не надо говорить, что там море денег и они валят эти деньги (в кинематограф. — Ред.). Ничего подобного. Деньги там умеют считать, — обратил внимание глава государства.