Лукашенко сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам, касающимся развития национального кинематографа, сказал, с чего начинается его рабочий день после семи утра. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Утром мой рабочий день начинается обычно после 07.00. Все ваши каналы, кино, третий канал, я очень слежу за ним — ребята, показывать нечего, все старое, — заявил глава государства.
Президент отметил, что сегодня включил фильм «Знак бяды» (кинокартина была снята в 1986 году, ее режиссером является Михаил Пташук). По его словам, это хороший фильм, но он того времени.
— Все время плачемся: затянуты эти сцены, динамики никакой и прочее. Ну это были тогда 50-е годы сразу после войны: боль, разрывалось сердце на этом и прочее. Это тогда заходило. Сегодня миллион каналов: щелкнул — переключил на другой канал, — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства уточнил, что надо корни свои не забывать. Он добавил, что у «Беларусьфильма» хорошее прошлое. Президент Беларуси заметил, что следует приспосабливаться к современности.
— У меня один вопрос: что вам мешает работать? Что мешает «забить» зрителя ну хотя бы фильмами ну вот как Россия это делает. Не надо говорить, что там море денег и они валят эти деньги (в кинематограф. — Ред.). Ничего подобного. Деньги там умеют считать, — обратил внимание глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».
Кроме того, Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма», сказав про минусовую отдачу: «Ни государство, ни зритель не видят результатов».
Тем временем глава государства заявил, что белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью».
Вместе с тем Лукашенко сказал навести порядок на «Беларусьфильме» до 1 сентября: «Решения будут жесточайшими».