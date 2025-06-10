Глава Башкирии рассказал о поддержке сельской медицины.

«Мы за последние годы из двух тысяч ФАПов 500 поменяли. Вы, наверное, видели сами, какие у нас были ФАПы в зданиях позапрошлого века даже с печным отоплением. Планируем, что в рамках программы по модернизации первичного звена, которую инициировал Президент, мы ещё 400, наверное, поменяем. В Башкортостане сегодня строится шесть больших поликлиник в районах. Я считаю, что где-то к 2030 году, при условии хорошего выполнения всех программ, при условиях хорошего нашего бюджета, мы практически, преобразим сельскую медицину, первичную медицину. В то же время, мы крупные стационары построили. И в планах, один из больших проектов, это Республиканский госпиталь ветеранов, мы копим для него силы», — отметил Радий Хабиров.