Глава Башкирии рассказал о поддержке сельской медицины.

Глава Башкортостана Радий Хабиров после официального открытия нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра с участием Президента России в режиме видеоконференции рассказал журналистам, что он позволит создать комплексную систему по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Мне кажется, что, несмотря на все сложности, мы правильно сделали, что начали его строить несколько лет назад. Потому что сейчас такой объект за такие деньги уже мы не построим. Нам в этом плане ещё и повезло. Здесь самое насыщенное технологическое оборудование, теперь уже дело за врачами.
Радий Хабиров рассказал и о проводимой в республике работе по поддержке сельской медицины.
«Мы за последние годы из двух тысяч ФАПов 500 поменяли. Вы, наверное, видели сами, какие у нас были ФАПы в зданиях позапрошлого века даже с печным отоплением. Планируем, что в рамках программы по модернизации первичного звена, которую инициировал Президент, мы ещё 400, наверное, поменяем. В Башкортостане сегодня строится шесть больших поликлиник в районах. Я считаю, что где-то к 2030 году, при условии хорошего выполнения всех программ, при условиях хорошего нашего бюджета, мы практически, преобразим сельскую медицину, первичную медицину. В то же время, мы крупные стационары построили. И в планах, один из больших проектов, это Республиканский госпиталь ветеранов, мы копим для него силы», — отметил Радий Хабиров.
Напомним, наш Республиканский кардиоцентр входит в десятку ведущих кардиологических клиник страны. Здесь проводятся сложнейшие операции, ежегодно внедряются десятки новых хирургических методик. Ежегодно в очном и дистанционном формате проводятся свыше 100 000 консультаций, лечение в стационаре получают 14 тыс. пациентов, проводятся около 17 тыс. хирургических исследований и лечения больным,
В единой системе с кардиоцентром действует сеть работающих в круглосуточном режиме Региональных сосудистых центров, оснащенных медицинским оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В рамках ежегодной акции «Здоровая республика — здоровый регион» специалисты разного профиля выезжают в отдаленные села в передвижных диагностических медицинских комплексах. Только в этом году они провели порядка 50 тыс. осмотров в более чем 100 селах. Выявлено свыше тысячи рисков сердечно-сосудистых заболеваний, проведены дополнительные обследования.
За последние 10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в республике снизилась почти на четверть. В новом корпусе кардиоцентра в первый год работы около 7 тысячам пациентов со всей республики будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь.