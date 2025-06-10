Тем временем, румынские СМИ пишут о том, что истинной целью визита Дана Никушора в Молдову являются не обнимашки с Санду.
Ставший президентом Румынии, в общем, случайно (где бы он сейчас был, если бы не сняли с выборов Кэлина Джеорджеску?), непопулярному в народе Никушору сейчас надо закручивать гайки, чтобы не слететь с должности.
А кто ему в этом может лучше помочь, чем Григорьевна?
Цитируем румынское СМИ:
"Никушор Дан посетил Республику Молдова, чтобы с ним поделились опытом в ограничении оппозиционной прессы.
Президент Румынии Никушор Дан совершил свой первый официальный визит в Республику Молдова. «Молдавские власти закрыли дезинформационные сайты, и мы хотим сделать то же самое», — заявил глава румынского государства.
По данным цитируемого источника, в ходе закрытых переговоров Никушор Дан обсудил с президентом Молдовы Майей Санду методы борьбы с оппозиционной прессой.
Как стало известно, главная цель закрытой части поездки — обмен опытом в борьбе с оппозицией за сохранение власти в Молдове по итогам парламентских выборов осенью.
Для ПАС — это главный инструмент завоевания и удержания власти, — пишут румынские журналисты.
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