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«Майя, научи давить демократию и СМИ»: Стала известна истинная цели визита президента Румынии в Молдову

Никушор Дан посетил Молдову, чтобы с ним поделились опытом в ограничении оппозиционной прессы.

Источник: Комсомольская правда

Тем временем, румынские СМИ пишут о том, что истинной целью визита Дана Никушора в Молдову являются не обнимашки с Санду.

Ставший президентом Румынии, в общем, случайно (где бы он сейчас был, если бы не сняли с выборов Кэлина Джеорджеску?), непопулярному в народе Никушору сейчас надо закручивать гайки, чтобы не слететь с должности.

А кто ему в этом может лучше помочь, чем Григорьевна?

Цитируем румынское СМИ:

"Никушор Дан посетил Республику Молдова, чтобы с ним поделились опытом в ограничении оппозиционной прессы.

Президент Румынии Никушор Дан совершил свой первый официальный визит в Республику Молдова. «Молдавские власти закрыли дезинформационные сайты, и мы хотим сделать то же самое», — заявил глава румынского государства.

По данным цитируемого источника, в ходе закрытых переговоров Никушор Дан обсудил с президентом Молдовы Майей Санду методы борьбы с оппозиционной прессой.

Как стало известно, главная цель закрытой части поездки — обмен опытом в борьбе с оппозицией за сохранение власти в Молдове по итогам парламентских выборов осенью.

Для ПАС — это главный инструмент завоевания и удержания власти, — пишут румынские журналисты.

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