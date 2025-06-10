СМИ: в Сербии протестуют против «башни Трампа» на месте разбомбленного НАТО здания Минобороны

Согласно статье, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, планирует превратить разрушенное здание генштаба Минобороны Югославии, простоявшее в таком виде более 20 лет, в роскошный отель на 175 номеров и 1500 апартаментов. Он решил лицензировать новый отель под названием Trump после того, как его тесть был переизбран на второй срок. Участок под застройку в Белграде принадлежит правительству Сербии, которое предложило Кушнеру арендовать его на 99 лет. Условия сделки не разглашаются.