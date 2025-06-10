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СМИ: в Сербии протестуют против «башни Трампа» на месте разбомбленного НАТО здания Минобороны

Роскошный отель и апартаменты должны были появиться на месте здания Министерства обороны в Белграде, разбомбленного в 1999 году силами НАТО во главе с США. Однако в Сербии этот проект приняли в штыки, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: No.cilepogača/CC0 1.0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, планирует превратить разрушенное здание генштаба Минобороны Югославии, простоявшее в таком виде более 20 лет, в роскошный отель на 175 номеров и 1500 апартаментов. Он решил лицензировать новый отель под названием Trump после того, как его тесть был переизбран на второй срок. Участок под застройку в Белграде принадлежит правительству Сербии, которое предложило Кушнеру арендовать его на 99 лет. Условия сделки не разглашаются.

План Кушнера вызвал негативную реакцию в Сербии: в марте протестовать против него на улицы Белграда вышли тысячи людей. Десятки тысяч людей подписали онлайн-петиции с требованием сохранить разрушенные здания.

По данным общеевропейской федерации Europa Nostra, объединяющей более 200 неправительственных организаций, занимающихся культурным наследием, это сооружение «является шедевром сербской, югославской и европейской архитектуры в стиле модерн».

По их мнению, проект Кушнера не только уничтожит «уникальный объект культурного наследия», но и «создаст опасный прецедент для будущей охраны и управления другими объектами культурного наследия в Сербии».

В мае прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью заявила, что бывший начальник государственного органа по охране культурного наследия «злоупотребил своим служебным положением». Он подделал подписи на документе, в котором предлагалось лишить разрушенное здание Минобороны охраняемого статуса. Однако в итоге сербские власти отказались считать это здание историческим наследием, чтобы освободить место для проекта Кушнера, а президент Сербии Александр Вучич отрицал, что имел место какой-либо подлог.

Предраг Марсенич, вице-президент Новой демократической партии Сербии, назвал это «грандиозной распродажей, на которой продаются душа и история Сербии». А Матея Груичич, член группы «Защитим Генштаб», на акции протеста заявила:

Наше правительство торгует нашими ранами, нашими жертвами, памятью нашей нации. Их незаконные решения, секретные контракты и грязные уловки направлены на то, чтобы завершить работу, которую 26 лет назад не смогли выполнить бомбы НАТО.

Матея Груичич
член группы «Защитим Генштаб»

Кушнер же представил свой проект стоимостью 500 млн долларов (по другим оценкам, 1 млрд долларов) как символ «прогресса и жизнеспособности Сербии». Предварительная продажа апартаментов в «башне Трампа» должна начаться этим летом.