СМИ: в Сербии протестуют против «башни Трампа» на месте разбомбленного НАТО здания Минобороны

Согласно статье, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, планирует превратить разрушенное здание генштаба Минобороны Югославии, простоявшее в таком виде более 20 лет, в роскошный отель на 175 номеров и 1500 апартаментов. Он решил лицензировать новый отель под названием Trump после того, как его тесть был переизбран на второй срок. Участок под застройку в Белграде принадлежит правительству Сербии, которое предложило Кушнеру арендовать его на 99 лет. Условия сделки не разглашаются.
План Кушнера вызвал негативную реакцию в Сербии: в марте протестовать против него на улицы Белграда вышли тысячи людей. Десятки тысяч людей подписали онлайн-петиции с требованием сохранить разрушенные здания.
По данным общеевропейской федерации Europa Nostra, объединяющей более 200 неправительственных организаций, занимающихся культурным наследием, это сооружение «является шедевром сербской, югославской и европейской архитектуры в стиле модерн».
В мае прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью заявила, что бывший начальник государственного органа по охране культурного наследия «злоупотребил своим служебным положением». Он подделал подписи на документе, в котором предлагалось лишить разрушенное здание Минобороны охраняемого статуса. Однако в итоге сербские власти отказались считать это здание историческим наследием, чтобы освободить место для проекта Кушнера, а президент Сербии Александр Вучич отрицал, что имел место какой-либо подлог.
Предраг Марсенич, вице-президент Новой демократической партии Сербии, назвал это «грандиозной распродажей, на которой продаются душа и история Сербии». А Матея Груичич, член группы «Защитим Генштаб», на акции протеста заявила:
Наше правительство торгует нашими ранами, нашими жертвами, памятью нашей нации. Их незаконные решения, секретные контракты и грязные уловки направлены на то, чтобы завершить работу, которую 26 лет назад не смогли выполнить бомбы НАТО.
Кушнер же представил свой проект стоимостью 500 млн долларов (по другим оценкам, 1 млрд долларов) как символ «прогресса и жизнеспособности Сербии». Предварительная продажа апартаментов в «башне Трампа» должна начаться этим летом.