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Контингент Национальной армии участвует в учениях Saber Guardian-25

Молдавские военнослужащие снова участвуют в учениях НАТО в Румынии.

Источник: Ministerul Apărării

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Контингент Национальной армии участвует в многонациональных учениях НАТО Saber Guardian 2025, сообщили в пресс-службе Нацармии.

Маневры проходят с 9 по 24 июня на полигоне Смырдан и в районе Сурайя в уезде Вранча в Румынии.

«Молдавские солдаты тренируются вместе с коллегами из стран-партнеров — Румынии, Италии и Соединенных Штатов Америки», — уточнили в Минобороны.

По размещенной на официальном сайте правительства США информации, Saber Guardian 25 объединяет около 10 000 военнослужащих, учения с 9 по 24 июня и проходят в Германии, Венгрии и Румынии. Saber Guardian 25 включает в себя конвои, переправы через реки, боевые стрельбы, в том числе ракетные над Черным морем.

«Солдаты Национальной гвардии армии Алабамы проведут учения совместно с Вооруженными силами Румынии, их государственными партнерами, а также итальянскими и молдавскими солдатами», — говорится на сайте Армии США в Европе.

Солдаты Национальной армии участвуют в учениях Saber Guardian с 2013 года, сообщает оборонное ведомство Молдовы.

Согласно Конституции, Молдова является нейтральным государством.