Контингент Национальной армии участвует в учениях Saber Guardian-25

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Контингент Национальной армии участвует в многонациональных учениях НАТО Saber Guardian 2025, сообщили в пресс-службе Нацармии.
Маневры проходят с 9 по 24 июня на полигоне Смырдан и в районе Сурайя в уезде Вранча в Румынии.
«Молдавские солдаты тренируются вместе с коллегами из стран-партнеров — Румынии, Италии и Соединенных Штатов Америки», — уточнили в Минобороны.
По размещенной на официальном сайте правительства США информации, Saber Guardian 25 объединяет около 10 000 военнослужащих, учения с 9 по 24 июня и проходят в Германии, Венгрии и Румынии. Saber Guardian 25 включает в себя конвои, переправы через реки, боевые стрельбы, в том числе ракетные над Черным морем.
«Солдаты Национальной гвардии армии Алабамы проведут учения совместно с Вооруженными силами Румынии, их государственными партнерами, а также итальянскими и молдавскими солдатами», — говорится на сайте Армии США в Европе.
Солдаты Национальной армии участвуют в учениях Saber Guardian с 2013 года, сообщает оборонное ведомство Молдовы.
Согласно Конституции, Молдова является нейтральным государством.