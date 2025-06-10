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Рыженков анонсировал официальный визит в Беларусь президента Ирана

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси анонсировал официальный визит в Минск президента Ирана Масуда Пезешкиана. Такой информацией он поделился на встрече в Москве со студентами МГИМО, отвечая на вопрос иранской студентки, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«В рамках предстоящего заседания Высшего экономического совета ЕАЭС 26—27 июня будет также официальный визит президента Ирана. Он примет не только участие в этом мероприятии по линии ЕАЭС и в форуме экономическом, который будет сопровождать мероприятие, это также будет совмещено с его официальным визитом», — сказал Максим Рыженков.

Он констатировал, что Иран является для Беларуси одним из важных приоритетов. «И не только в плане торгово-экономических отношений. На многие вопросы международного характера мы смотрим одним и тем же взглядом. Нам очень важно это государство с точки зрения логистики, доставки наших товаров. Мы очень следим за развитием коридора Север — Юг через Иран, потому что мы очень надеемся, что это повысит наши возможности для доставки наших товаров и в Индию, и в Юго-Восточную Азию», — добавил министр.