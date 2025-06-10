Рыженков анонсировал официальный визит в Беларусь президента Ирана

Он констатировал, что Иран является для Беларуси одним из важных приоритетов. «И не только в плане торгово-экономических отношений. На многие вопросы международного характера мы смотрим одним и тем же взглядом. Нам очень важно это государство с точки зрения логистики, доставки наших товаров. Мы очень следим за развитием коридора Север — Юг через Иран, потому что мы очень надеемся, что это повысит наши возможности для доставки наших товаров и в Индию, и в Юго-Восточную Азию», — добавил министр.