Лукашенко: наши торговые суда на Балтике будут сопровождать военные

«Чтобы торговые корабли, в том числе, и наши. Мы же сейчас торгуем не через Литву и Латвию, как раньше — бешеные эти нас туда не пускают. Мы торгуем через Ленинград по Балтике. Ну вот мы закроем там дальний проход. Что, мы позволим, чтобы над нами издевались? Военные корабли будут сопровождать торговые суда», — предупредил Александр Лукашенко.