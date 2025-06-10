Лукашенко: наши торговые суда на Балтике будут сопровождать военные

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Сейчас начинают вестись разговоры о блокировке Балтийского моря, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания на киностудии «Беларусьфильм».
«Бог нас сберег и помогает нам сохранить этот клочок. Посмотрите, вокруг война, вокруг бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию эту читаю. Вот Путин (президент РФ — Sputnik) мне говорит: “Слушай, жили нормально”. Говорит, в магазин ездили туда наши люди, все было нормально, жили. Нет, им надо было вступить в НАТО», — рассказал глава государства.
По его словам, сейчас уже начинают вестись разговоры о том, чтобы блокировать акваторию Балтийского моря.
«Чтобы торговые корабли, в том числе, и наши. Мы же сейчас торгуем не через Литву и Латвию, как раньше — бешеные эти нас туда не пускают. Мы торгуем через Ленинград по Балтике. Ну вот мы закроем там дальний проход. Что, мы позволим, чтобы над нами издевались? Военные корабли будут сопровождать торговые суда», — предупредил Александр Лукашенко.
Зачем плевать в нашу сторону?
По его мнению, в три балтийских государства — Литву, Латвию и Эстонию в прежние годы, как говорят в народе, «пёрлі ўсё».
«Для того, чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются и так далее. Высокотехнологичные были республики. Порты, живи — не хочу. Торговали, огромный объем ресурсов», — напомнил белорусский лидер.
Александр Лукашенко задал риторический вопрос о том, чего же не хватало этим странам. При том, что и они, и Беларусь хотели жить самостоятельно.
«Зачем вы плюете в нашу сторону?» — высказался глава государства о политике прибалтийских государств.