Глава МИД Беларуси сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире

— Вот это все складывается. И пока нам не видно, чтобы у этих основных фигурантов продолжения конфликта сформировалось мнение, что неплохо бы уже остановиться, свои цели выполнили, то есть Россию достаточно ослабили, с Украиной разобрались, все ресурсы на себя перевели, карманы набили и дальше уже некуда идти либо уже надо с России переключать внимание на какие-то другие регионы и заниматься там, а здесь пускай десятилетиями теперь разруливают между собой. Поэтому пока мне не кажется, что там готовы к миру, — акцентировал внимание министр иностранных дел Беларуси.