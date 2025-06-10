Глава МИД Беларуси сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире, передает БелТА.
Глава МИД акцентировал внимание на том, что Беларусь как государство очень братское как российскому, так и украинскому народу, всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. Он уточнил, что по указанной причине страна была готова стать площадкой для мирных переговоров. Ожидалось, что их проведение на белорусской территории, создаст благоприятный фон для диалога, а также для решения острых вопросов.
— Но вы знаете, что произошло. Переговоры, фактически не начавшись, сразу были завершены. Я имею в виду февраль — март 2022 года. Украинской стороне кураторы Запада не дали возможность завершить эти переговоры мирным соглашением, и мы уже на протяжении трех лет имеем то, что имеем, — подчеркнул Рыженков.
По словам министра иностранных дел, в Беларуси видят и ощущают, насколько российская сторона готова к мирным переговорам, к решению вопросов в любой момент исторического развития этого конфликта.
— И на самом деле, если бы это все было в феврале — и расклад по ресурсам, и по территориям, и по людям, что самое главное, был бы совершенно другой. Но на Западе Украину не жалко и украинцев не жалко тоже, — отметил Максим Рыженков.
Глава белорусской дипломатии высказал мнение, что сейчас украинская сторона принимает участие в переговорах только из тактических соображений, чтобы проверить Россию, готова ли она к миру, или же поймать на желании и далее продолжить конфликт.
— У меня такое понимание именно внутреннее. Ощущения искренности в достижении мира со стороны украинского режима (я сейчас намеренно отделяю украинский режим и народ) нет. Им сегодня невыгодно: политические дивиденды, экономические дивиденды, у кого-то финансовое благополучие зашкаливающими нулями от этого зависит, — высказал мнение глава МИД Беларуси.
Максим Рыженков отметил, что «главные зачинщики всей этой бойни сидят, как мы говорим, за Бугом от белорусской границы, им нужно продолжение». По его словам, они пытаются решить свои экономические вопросы через нарушение нормальных, экономически выгодных партнерских отношений, которые когда-то были у России со странами Евросоюза, как с целым союзом, так и с отдельными государствами.
Министр иностранных дел добавил, что некоторые страны ЕС живут идеями реваншизма. К примеру, так называемые балтийские «тигры». Рыженков сказал, что страны Балтии готовы на все, даже на самые абсурдные шаги, «лишь бы оказаться в числе победителей России». Он уточнил, что другие страны боятся конкурировать с РФ, «поэтому пытаются задавить ее». Кроме того, существует и фактор личного обогащения со стороны определенной верхушки.
— Вот это все складывается. И пока нам не видно, чтобы у этих основных фигурантов продолжения конфликта сформировалось мнение, что неплохо бы уже остановиться, свои цели выполнили, то есть Россию достаточно ослабили, с Украиной разобрались, все ресурсы на себя перевели, карманы набили и дальше уже некуда идти либо уже надо с России переключать внимание на какие-то другие регионы и заниматься там, а здесь пускай десятилетиями теперь разруливают между собой. Поэтому пока мне не кажется, что там готовы к миру, — акцентировал внимание министр иностранных дел Беларуси.
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