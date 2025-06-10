FT: ЕС создал собственную базу киберугроз, чтобы стать независимым от данных США

На сайте Еврокомиссии говорится, что EUVD укрепит цифровой суверенитет Европейского союза в таких критически важных секторах, как энергетика, транспорт и здравоохранение, а также гарантирует, что продукты с цифровыми элементами, такие как программное обеспечение и интеллектуальные устройства, будут защищены от киберугроз.
В частности, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) в рамках урезания расходов на 2026 год планирует сократить более тысячи рабочих мест и снизить расходы почти на 495 млн долларов.
В интервью Financial Times Лепассаар подчеркнул, что пока речь идет «о внутреннем дворе ЕС», однако Европа готова «сыграть свою роль» и в укреплении глобальной системы управления уязвимостями.
Кроме того, в начале июня в ЕС была принята обновленная Концепция в сфере кибербезопасности, поскольку в кризисных ситуациях «нет места импровизации, особенно в сегодняшней быстро меняющейся и неопределенной геополитической среде», говорится на сайте ENISA.