FT: ЕС создал собственную базу киберугроз, чтобы стать независимым от данных США

На сайте Еврокомиссии говорится, что EUVD укрепит цифровой суверенитет Европейского союза в таких критически важных секторах, как энергетика, транспорт и здравоохранение, а также гарантирует, что продукты с цифровыми элементами, такие как программное обеспечение и интеллектуальные устройства, будут защищены от киберугроз.