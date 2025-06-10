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FT: ЕС создал собственную базу киберугроз, чтобы стать независимым от данных США

Европейская комиссия объявила о запуске европейской базы данных уязвимостей (EUVD). Она укрепит цифровую безопасность Европы на фоне сокращения финансирования подобных проектов со стороны США, пишет Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На сайте Еврокомиссии говорится, что EUVD укрепит цифровой суверенитет Европейского союза в таких критически важных секторах, как энергетика, транспорт и здравоохранение, а также гарантирует, что продукты с цифровыми элементами, такие как программное обеспечение и интеллектуальные устройства, будут защищены от киберугроз.

Юхан Лепассаар, гендиректор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA), пояснил, что «Европа готова принять участие в укреплении глобальной системы защиты от уязвимостей», поскольку в США «произошли некоторые изменения», пишет Financial Times.

По его словам, ЕС должен «усилить свою игру» в этой сфере, поскольку США сокращают финансирование международных проектов.

В частности, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) в рамках урезания расходов на 2026 год планирует сократить более тысячи рабочих мест и снизить расходы почти на 495 млн долларов.

В интервью Financial Times Лепассаар подчеркнул, что пока речь идет «о внутреннем дворе ЕС», однако Европа готова «сыграть свою роль» и в укреплении глобальной системы управления уязвимостями.

Кроме того, в начале июня в ЕС была принята обновленная Концепция в сфере кибербезопасности, поскольку в кризисных ситуациях «нет места импровизации, особенно в сегодняшней быстро меняющейся и неопределенной геополитической среде», говорится на сайте ENISA.