Зеленский: Украина на переговорах с РФ не может обсуждать территориальный вопрос

Владимир Зеленский сообщил, что у делегации Киева на переговорах с Россией нет полномочий обсуждать территории. По его словам, решить этот вопрос может только он сам — в диалоге с Владимиром Путиным и «ни с кем другим». Одновременно с этим украинский лидер призвал США и ЕС надавить на Россию и «принудить» ее к миру. Депутат Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ультиматум Зеленского только заводит мирные переговоры в тупик.