Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил освободить его от этой проблемы, сказав о колоссальном напряжении. Как пишет БелТА, речь идет о съемках кино.
Во время встречи на «Беларусьфильме», посвященной будущему кинематографа республики, глава Беларуси описал неспокойную обстановку в регионе.
— Бог нас сберег и помогает нам сохранить этот клочок. Посмотрите, вокруг война, вокруг бушует, — сказал Лукашенко, ведя разговор о Финляндии, странах Балтии, Польше, Украине и добавил: — Я погружен в эту политику.
Назвав Беларусь островком спокойствия, президент добавил:
— Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет, это стоит колоссального напряжения. Прежде всего Президента, извините за нескромность. Ну так освободите меня от того, чтобы снимать фильмы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?» Также он заявил про минусовую отдачу: «Ни государство, ни зритель не видят результатов». Кроме того, глава государства подчеркнул, что белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью», и сказал навести порядок на «Беларусьфильме» до 1 сентября: «Решения будут жесточайшими».
Добавим, что Лукашенко раскрыл, с чего начинается его рабочий день после семи утра.