Лукашенко попросил освободить его от этой проблемы, сказав о колоссальном напряжении

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?» Также он заявил про минусовую отдачу: «Ни государство, ни зритель не видят результатов». Кроме того, глава государства подчеркнул, что белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью», и сказал навести порядок на «Беларусьфильме» до 1 сентября: «Решения будут жесточайшими».