Глава МИД назвал страны Балтии и Польшу самыми ярыми критиками Беларуси и РФ

Вместе с тем Максим Рыженков предложил обратить внимание, кто именно сегодня занимает высокие должности в странах Балтии или представляет их интересы в структурах Европейского союза. По его словам, стоит посмотреть их биографии, а также биографии близких родственников, "чтобы убедиться, что это момент их политического реванша за то, что было когда-то.