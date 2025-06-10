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Глава МИД назвал страны Балтии и Польшу самыми ярыми критиками Беларуси и РФ

Глава МИД Рыженков сказал, что страны Балтии и Польша стали самыми ярыми критиками Беларуси и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью телеканалу «Россия 24» назвал страны Балтии и Польшу самыми ярыми критиками Беларуси и России, сообщает БелТА.

— Очень парадоксально, что эти государства, которые долгое время были в одном с нами лагере (балтийские страны были в составе СССР, Польша была одним из серьезных столпов Варшавского договора, Организации экономического сотрудничества, страна, которая всегда была рядом с Советским Союзом), превратились в самых ярых антирусских, антибелорусских критиков в Европейском союзе, — заявил глава белорусской дипломатии.

Министр иностранных дел Беларуси акцентировал внимание на том, что все антибелорусские и антироссийские наиболее изощренные и яркие санкции, ограничения, политические высказывания именно оттуда.

Вместе с тем Максим Рыженков предложил обратить внимание, кто именно сегодня занимает высокие должности в странах Балтии или представляет их интересы в структурах Европейского союза. По его словам, стоит посмотреть их биографии, а также биографии близких родственников, "чтобы убедиться, что это момент их политического реванша за то, что было когда-то.

— Такие яркие ксенофобские чувства идут оттуда, это все очевидно. Кроме того, градус таких высказываний все больше и больше повышается. И в этом я вижу только то, что они своих планируемых результатов не достигают. Маргинальные же государства, — высказал мнение глава МИД Беларуси.

Ранее глава МИД Беларуси Максим Рыженков сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире.

Тем временем Минтруда сказало про дополнительный выходной для родителей в Беларуси.

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