Во вторник в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США проходит слушание с участием шефа Пентагона. В ходе выступления законодатели призвали Хегсета и американскую администрацию помочь «Украине победить».
«Позвольте мне прояснить, что означает победа. Президент привержен миру. Он привержен прекращению убийств», — парировал комментарий законодателей глава американского военного ведомства.
Шеф Пентагона добавил, что мирному урегулированию конфликта на Украине остается приверженной вся действующая американская администрация.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех», также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.