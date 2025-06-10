Пентагон ответил на призыв законодателей помочь Украине победить

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех», также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.