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Лукашенко предупредил, что торговые суда на Балтике будут сопровождать военные корабли

Лукашенко: военные корабли будут сопровождать торговые суда на Балтике.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что торговые суда на Балтике будут сопровождать военные корабли. Об этом пишет БелТА.

Говоря о разговорах по блокировке Балтийского моря в частности для торговых кораблей (в том числе и белорусских), Лукашенко назвал рецепт решения такой проблемы:

— Вот, мы закроем где-то в Дании проход. Что же, мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались? Военные корабли будут сопровождать торговые суда.

Также президент Беларуси напомнил, что страна торгует по Балтке через порты в Ленинградской области.

— Мы же торгуем сейчас не через Литву и Латвию, как раньше, — бешеные эти нас туда не пускают, — добавил Лукашенко.

Также он попросил освободить его от одной из проблем, сказав о колоссальном напряжении.

Добавим, что Лукашенко раскрыл, с чего начинается его рабочий день после семи утра.