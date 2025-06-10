Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что торговые суда на Балтике будут сопровождать военные корабли. Об этом пишет БелТА.
Говоря о разговорах по блокировке Балтийского моря в частности для торговых кораблей (в том числе и белорусских), Лукашенко назвал рецепт решения такой проблемы:
— Вот, мы закроем где-то в Дании проход. Что же, мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались? Военные корабли будут сопровождать торговые суда.
Также президент Беларуси напомнил, что страна торгует по Балтке через порты в Ленинградской области.
— Мы же торгуем сейчас не через Литву и Латвию, как раньше, — бешеные эти нас туда не пускают, — добавил Лукашенко.
Также он попросил освободить его от одной из проблем, сказав о колоссальном напряжении.
Добавим, что Лукашенко раскрыл, с чего начинается его рабочий день после семи утра.