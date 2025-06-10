В Абайском гарнизоне начался сбор военнообязанных

На сборы, организованные в соответствии с планом подготовки военнослужащих запаса, были приглашены более ста военнообязанных. Они приехали из городов Семей, Аягоз и Бородулихинского района, передает DKnews.kz.
В течение месяца военнообязанные осваивают специальности служб горюче-смазочных материалов, продовольствия, вещевого, ветеринарных и военного сообщения, относящиеся к службе тыла.
— Военнообязанные — это граждане, которые в настоящее время трудятся в различных сферах, ранее являвшиеся военнослужащими. Созданы все условия для освоения ими военных специальностей. В течение тридцати дней, благодаря теоретическим и практическим занятиям, в полной мере освоят специальности тыла и по итогам сбора желающие могут быть назначены на вакантные должности в рядах Вооруженных сил, — говорит начальник штаба войсковой части 44293 полковник Самат Жиенбаев.
В воинской части 44293 военнообязанные обеспечиваются спальными местами, трехразовым питанием, военной одеждой. Также за военнообязанными в ходе воинского сбора сохраняется место работы, занимаемая должность.
Напомним, военные сборы направлены для повышения уровня боевой и мобилизационной готовности воинских частей, развертывания воинских формирований, подготовки и накопления в запасе военнообученного резерва.