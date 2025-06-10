В Абайском гарнизоне начался сбор военнообязанных

— Военнообязанные — это граждане, которые в настоящее время трудятся в различных сферах, ранее являвшиеся военнослужащими. Созданы все условия для освоения ими военных специальностей. В течение тридцати дней, благодаря теоретическим и практическим занятиям, в полной мере освоят специальности тыла и по итогам сбора желающие могут быть назначены на вакантные должности в рядах Вооруженных сил, — говорит начальник штаба войсковой части 44293 полковник Самат Жиенбаев.