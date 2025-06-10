Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. Вокруг Белоруссии сложилась сложная геополитическая обстановка, республике, ставшей островком стабильности и спокойствия, спокойно жить не дадут, заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко.
«Бог нас сберег и помогает нам сохранить вот этот клочок. Посмотрите — вокруг война бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию эту читаю. Вот (президент России Владимир — ред.) Путин мне говорит: “Слушай, жили нормально”. Да, он говорит, в магазины ездили туда наши люди. Все было нормально, жили. Нет, им надо было вступить в НАТО», — сказал Лукашенко на совещании на киностудии «Беларусьфильм».
Видеофрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко описал ситуацию в регионе. «Ниже опускаемся. Сейчас уже поговаривают о том, чтобы блокировать Балтийское море. Чтобы торговые корабли, — мы же торгуем сейчас не через Литву-Латвию, как раньше, бешеные эти нас туда не пускают, мы торгуем через Ленинград, Балтику, — вот “закроем там где-то в Дании проход”. Что же мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались?» — сказал президент Белоруссии.
По его словам, в таком случае военные корабли будут сопровождать торговые суда. «Прибалтика, Балтийские государства. Польша. Ну этим трем чего не хватало? Я видел, как это было. Им всё туда, как в народе нашим говорят, “дадим им всё”. Чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются. Высокотехнологичные были республики. Живи не хочу. Торговали огромными объёмами ресурсами. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите жить самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюёте в нашу сторону?» — сказал Лукашенко.
«Еще ниже — война на Украине. Еще ниже — на Кавказе она не закончилась. Я к чему это говорю? И вот тут вот этот островок (Белоруссия со стабильной ситуацией — ред.). Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет», — сказал глава белорусского государства.