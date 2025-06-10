Белоруссии не дадут спокойно жить, заявил Лукашенко

По его словам, в таком случае военные корабли будут сопровождать торговые суда. «Прибалтика, Балтийские государства. Польша. Ну этим трем чего не хватало? Я видел, как это было. Им всё туда, как в народе нашим говорят, “дадим им всё”. Чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются. Высокотехнологичные были республики. Живи не хочу. Торговали огромными объёмами ресурсами. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите жить самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюёте в нашу сторону?» — сказал Лукашенко.