Выборы в Воронежскую областную Думу пройдут 14 сентября

Во вторник, 10 июня, депутаты Воронежской областной Думы приняли решение о дате выборов в региональный парламент. Голосование назначено на 14 сентября 2025 года.
На этой же сессии депутаты утвердили схему одномандатных округов и согласовали изменения, направленные на совершенствование выборного законодательства. Например, изменили терминологию законов Воронежской области в соответствии с федеральными требованиями, а также уточнили механизм проведения дополнительных выборов депутатов регионального парламента и представительных органов муниципальных образований.