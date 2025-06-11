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Выборы в Воронежскую областную Думу пройдут 14 сентября

Дату голосования определили депутаты Воронежской облДумы.

Источник: из телеграм-канала правительства Воронежской области

Во вторник, 10 июня, депутаты Воронежской областной Думы приняли решение о дате выборов в региональный парламент. Голосование назначено на 14 сентября 2025 года.

На этой же сессии депутаты утвердили схему одномандатных округов и согласовали изменения, направленные на совершенствование выборного законодательства. Например, изменили терминологию законов Воронежской области в соответствии с федеральными требованиями, а также уточнили механизм проведения дополнительных выборов депутатов регионального парламента и представительных органов муниципальных образований.