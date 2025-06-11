Выборы в Воронежскую областную Думу пройдут 14 сентября

На этой же сессии депутаты утвердили схему одномандатных округов и согласовали изменения, направленные на совершенствование выборного законодательства. Например, изменили терминологию законов Воронежской области в соответствии с федеральными требованиями, а также уточнили механизм проведения дополнительных выборов депутатов регионального парламента и представительных органов муниципальных образований.