Axios рассказал, как Трамп может подавить беспорядки в США

Axios пишет, что закон о восстании не первый раз привлекает внимание Трампа и его сторонников. В 2020 году во время погромов, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда и проходили под лозунгом Black Lives Matter, помощники Белого дома подготовили проект прокламации о выводе на улицы тысяч действующих военнослужащих США.