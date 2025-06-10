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Рыженков: для Беларуси важно, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Для Беларуси важно, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, встречаясь в Москве со студентами МГИМО, передает корреспондент БЕЛТА.

«Конфликт в Украине. Для нас, для Беларуси, важно, чтобы этот конфликт разрешился. И чем раньше, тем лучше», — сказал министр.

Он отметил, что по менталитету для белорусов нет ближе народов, чем россияне и украинцы. «Поэтому мы понимаем природу всех этих вещей, как никто понимаем, что эта акция вообще антиславянская, антиправославная в какой-то степени и вообще антиментальная с точки зрения той заготовки, из-за которой все это происходит сегодня в Украине. А заготовка эта — оттуда, из коллективного Запада», — пояснил Максим Рыженков.

Он напомнил, что Россия выдвинула четкие предложения украинской стороне, и если бы она на них согласилась, война уже бы закончилась.