Рыженков: для Беларуси важно, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее

«Конфликт в Украине. Для нас, для Беларуси, важно, чтобы этот конфликт разрешился. И чем раньше, тем лучше», — сказал министр.
Он отметил, что по менталитету для белорусов нет ближе народов, чем россияне и украинцы. «Поэтому мы понимаем природу всех этих вещей, как никто понимаем, что эта акция вообще антиславянская, антиправославная в какой-то степени и вообще антиментальная с точки зрения той заготовки, из-за которой все это происходит сегодня в Украине. А заготовка эта — оттуда, из коллективного Запада», — пояснил Максим Рыженков.
Он напомнил, что Россия выдвинула четкие предложения украинской стороне, и если бы она на них согласилась, война уже бы закончилась.