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Последние зарубежные новости за 10 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 10 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

FT узнала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС против РФ

Источник: Reuters

ЕС готовит 18-й пакет санкций против России с запретом на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Предусмотрено также снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель. Москва считает санкции незаконными.

CNN: менее половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны

Источник: Reuters

Премьер-министр Карни сообщил, что лишь одна из четырех подлодок Канады пригодна к плаванию. Менее половины морского флота и наземных транспортных средств находятся в рабочем состоянии. Канада достигнет целевого показателя расходов НАТО в размере 2% ВВП к началу 2026 года.

Bloomberg: в Сербии раскритиковали строительство «башни Трампа» в Белграде

Источник: No.cilepogača/CC0 1.0

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, планирует построить роскошный отель на месте разбомбленного здания Минобороны в Белграде. Однако в Сербии этот проект приняли в штыки. Кушнер же представил свой проект как символ «прогресса и жизнеспособности Сербии».

WSJ: спецслужбы отслеживали визиты иностранцев к Илону Маску

Источник: Reuters

В 2022—2023 годах американские спецслужбы отслеживали гостей Илона Маска из Восточной Европы и других регионов. Дело не привело к обвинениям, но в ФБР проводили совещания по полученным материалам.

Axios: Трамп отговорил Израиль атаковать иранские ядерные объекты

Источник: Reuters

Израильские власти склонялись к военному сценарию против Ирана, но Трамп убедил их «повременить». Пока Иран готовит ответ на предложение США о заключении ядерной сделки, а Белый дом продолжает настаивать на освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня, Нетаньяху заинтересован в реализации военного сценария вокруг ядерной программы Ирана.