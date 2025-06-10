Последние зарубежные новости за 10 июня 2025 года: свежие события текущего дня

FT узнала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС против РФ
ЕС готовит 18-й пакет санкций против России с запретом на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Предусмотрено также снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель. Москва считает санкции незаконными.
CNN: менее половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны
Премьер-министр Карни сообщил, что лишь одна из четырех подлодок Канады пригодна к плаванию. Менее половины морского флота и наземных транспортных средств находятся в рабочем состоянии. Канада достигнет целевого показателя расходов НАТО в размере 2% ВВП к началу 2026 года.
Bloomberg: в Сербии раскритиковали строительство «башни Трампа» в Белграде
Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, планирует построить роскошный отель на месте разбомбленного здания Минобороны в Белграде. Однако в Сербии этот проект приняли в штыки. Кушнер же представил свой проект как символ «прогресса и жизнеспособности Сербии».
WSJ: спецслужбы отслеживали визиты иностранцев к Илону Маску
В 2022—2023 годах американские спецслужбы отслеживали гостей Илона Маска из Восточной Европы и других регионов. Дело не привело к обвинениям, но в ФБР проводили совещания по полученным материалам.
Axios: Трамп отговорил Израиль атаковать иранские ядерные объекты
Израильские власти склонялись к военному сценарию против Ирана, но Трамп убедил их «повременить». Пока Иран готовит ответ на предложение США о заключении ядерной сделки, а Белый дом продолжает настаивать на освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня, Нетаньяху заинтересован в реализации военного сценария вокруг ядерной программы Ирана.