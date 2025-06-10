Последние зарубежные новости за 10 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Израильские власти склонялись к военному сценарию против Ирана, но Трамп убедил их «повременить». Пока Иран готовит ответ на предложение США о заключении ядерной сделки, а Белый дом продолжает настаивать на освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня, Нетаньяху заинтересован в реализации военного сценария вокруг ядерной программы Ирана.