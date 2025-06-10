Эти популярные оливки и маслины запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

В Беларуси запретили продавать зеленые консервированные оливки с маркировкой Aluet, а также консервированные маслины с косточкой торговой марки Iberica, следует из реестра опасной продукции.
Речь идет о двух видах оливок — фаршированных анчоусом и фаршированных лимоном. Производителем данной продукции является Industrias Alimentarias de Navarra SAU (Испания). Производитель маслин — Olive Line Int., S.L. (Испания).
Специалисты в ходе исследований выявили, что в составе указанных товаров содержится недопустимая пищевая добавка — консервант диоксид серы (Е220).