Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эти популярные оливки и маслины запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

Речь идет о двух видах оливок — фаршированных анчоусом и фаршированных лимоном. Производителем данной продукции является Industrias Alimentarias de Navarra SAU (Испания). Производитель маслин — Olive Line Int., S.L. (Испания).

В Беларуси запретили продавать зеленые консервированные оливки с маркировкой Aluet, а также консервированные маслины с косточкой торговой марки Iberica, следует из реестра опасной продукции.

Речь идет о двух видах оливок — фаршированных анчоусом и фаршированных лимоном. Производителем данной продукции является Industrias Alimentarias de Navarra SAU (Испания). Производитель маслин — Olive Line Int., S.L. (Испания).

Специалисты в ходе исследований выявили, что в составе указанных товаров содержится недопустимая пищевая добавка — консервант диоксид серы (Е220).