США сокращают расходы на Инициативу содействия безопасности Украины

«Мне не кажется, что в контексте конфликта в Украине Западом было дано четкое определение слову “победа”. Или намечен путь к нему. Как следствие, путь к миру, прекращению кровопролития, — это то, во что очень сильно вкладывается президент Трамп», — подчеркнул глава американского военного ведомства.