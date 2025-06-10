США сокращают расходы на Инициативу содействия безопасности Украины

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки сокращают расходы на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, информирует ТАСС.
«В этом бюджете речь идет о сокращении», — сообщил шеф Пентагона. «Как вы знаете, нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает всем интересам обеих сторон конфликта, а также интересам нашей страны, особенно с учетом других интересов в мире», — добавил Хегсет.
«Мне не кажется, что в контексте конфликта в Украине Западом было дано четкое определение слову “победа”. Или намечен путь к нему. Как следствие, путь к миру, прекращению кровопролития, — это то, во что очень сильно вкладывается президент Трамп», — подчеркнул глава американского военного ведомства.
«Нынешний президент привержен миру. Он привержен тому, чтобы остановить кровопролитие. Нынешняя администрация привержена миру, прекращению кровопролития», — ответил Хегсет на призыв укреплять связи, в том числе в военной сфере, между Вашингтоном и Киевом.
На вопрос, следует ли его высказывания понимать так, что он, по сути, бросает Украину на произвол судьбы, министр ответил отрицательно. Хегсет также подтвердил, что не посещал Украину и не сигнализировал о намерении совершить такой визит. -0-