Рыженков на встрече со студентами МГИМО рассказал, в чем заключается реальная независимость

По словам Максима Рыженкова, Беларусь и Россия начали реализацию целого ряда проектов инновационного характера, развивать технологии, компетенции по которым или отсутствовали вовсе, или были практически утрачены. «Сейчас за эти три года мы с Российской Федерацией, собрав у кого что есть (прежде всего компетенции, специалистов), сформировали целые центры разработчиков, сделали заказы на предприятиях на территориях двух стран и получаем сегодня продукт уже Союзного государства. И мы понимаем, что сейчас мы ни от кого на Западе уже не зависим и дальше будет только лучше. И по этому пути мы пойдем, поскольку это реальная независимость», — заявил глава МИД Беларуси. -0-