10 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в Москве на встрече со студентами МГИМО рассказал, в чем заключается реальная независимость, передает корреспондент БЕЛТА.
Рыженков анонсировал официальный визит в Беларусь президента Ирана Рыженков: у России нет желания воевать с Европой Рыженков: для Беларуси важно, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее.
Министр констатировал, что Беларусь и Россия вынуждены реагировать на нелегитимные западные санкции и создавать условия для дальнейшего развития двух стран. «Это привело к интенсификации белорусско-российских отношений. За 5 лет наш взаимный товарооборот вырос, наверное, в 1,8 раза. Сегодня наш экспорт в Россию составляет до 65% от экспорта в принципе», — сказал он.
По словам Максима Рыженкова, Беларусь и Россия начали реализацию целого ряда проектов инновационного характера, развивать технологии, компетенции по которым или отсутствовали вовсе, или были практически утрачены. «Сейчас за эти три года мы с Российской Федерацией, собрав у кого что есть (прежде всего компетенции, специалистов), сформировали целые центры разработчиков, сделали заказы на предприятиях на территориях двух стран и получаем сегодня продукт уже Союзного государства. И мы понимаем, что сейчас мы ни от кого на Западе уже не зависим и дальше будет только лучше. И по этому пути мы пойдем, поскольку это реальная независимость», — заявил глава МИД Беларуси. -0-