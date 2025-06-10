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В Минтруда рассказали, в каких случаях родители могут взять дополнительный выходной

В ведомстве рассказали, что в Беларуси родители, которые воспитывают двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. При этом оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах.

Министерство труда и соцзащиты в своем телеграм-канале разъяснило, когда родители могут взять дополнительный выходной и как происходит его оплата.

В ведомстве рассказали, что в Беларуси родители, которые воспитывают двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. При этом оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах.

Также родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. В данном случае такой день оплачивается за счет средств социального страхования, отметили в Минтруда.

Кроме того, многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на один дополнительный выходной день в неделю. Оплата свободного дня осуществляется за счет средств нанимателя. При этом по согласованию работника с нанимателем этот день может быть заменен на ежедневное сокращение рабочего времени на час.