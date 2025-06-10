В Минтруда рассказали, в каких случаях родители могут взять дополнительный выходной

Кроме того, многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на один дополнительный выходной день в неделю. Оплата свободного дня осуществляется за счет средств нанимателя. При этом по согласованию работника с нанимателем этот день может быть заменен на ежедневное сокращение рабочего времени на час.