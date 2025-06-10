«В политике было дело». Лукашенко рассказал о «деятелях», создавших искусственный дефицит картошки

Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало. Но где-то придержали, чтобы показать, что, вот, Президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он (КГК. — Прим. БЕЛТА) с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась", — заявил белорусский лидер. -0-