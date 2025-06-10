«В политике было дело». Лукашенко рассказал о «деятелях», создавших искусственный дефицит картошки

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по сфере кинематографии высказался на предмет недавнего дефицита картофеля. Оказалась, эта ситуация была создана искусственно, передает корреспондент БЕЛТА.
«Вы должны быть “памяркоўнымі”, взвешенными — белорусами. Земными людьми, смотрящими вперед. Не завывать все время, что у нас “ах, плохо, бульбы не хватает”, еще чего-то… Всего хватает у нас.
Лукашенко о «Беларусьфильме»: пусть производят, продают и живут, нет — до свидания «Вокруг война, вокруг бушует». Лукашенко на совещании по кинематографу озвучил актуальную политинформацию Лукашенко — кинематографистам: если бы в 2020-м не выстояли, была бы война.
Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало. Но где-то придержали, чтобы показать, что, вот, Президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он (КГК. — Прим. БЕЛТА) с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась", — заявил белорусский лидер. -0-