Рыженков: Беларусь идет в Африку «с человеческим лицом», а не просто продать подороже

«Мы идем активно в Африку. Где-то раза в четыре за последние годы нарастили товарооборот. Причем наша цель такова: мы идем в Африку “с человеческим лицом”. Не просто продать подороже и выгрести какие-то ресурсы. Нет, наш Президент обозначил четкую позицию по этому вопросу: если, например, Зимбабве нужно развитие сельского хозяйства, то мы придем и поможем им создать его. Не просто продать тракторы и комбайны, но создать сервисные центры, научить работать на технике местных рабочих, одновременно поставив туда удобрения. И не простые, а сложные, готовые для внесения в почву, послать ученых. Я бы не сказал, что наша деятельность в Зимбабве принесла огромный взрыв в развитии сельского хозяйства, но через год после того, как мы выстроили этот комплекс содействия в этой стране, в три раза там увеличилось производство пшеницы и в целом зерновых до почти 600 тыс. т. Это немного, но для них это достаточно для того, чтобы накормить людей», — рассказал министр.