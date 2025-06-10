Рыженков на встрече в МГИМО раскрыл некоторые подробности получения Беларусью статуса партнера БРИКС

«Мы пока очень довольны статусом партнера, потому что чем выше статус, тем больше обязанностей. Кроме того, нам достичь этого статуса было не легко. На самом деле, открою вам очень такую секретную вещь. Мы буквально за несколько недель до оформления этого решения с Сергеем Викторовичем (министром иностранных дел России Лавровым. — Прим. БЕЛТА) были в напряженном контакте постоянно — либо лично, либо по телефону — по поводу получения поддержки некоторых стран, которые по каким-то причинам не сильно готовы были нас там видеть. Потому что БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а тут Беларусь какая-то. Мы попали хоть в число партнеров сегодня, это уже, считаю, большой успех белорусской дипломатии», — рассказал Максим Рыженков.