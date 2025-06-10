10 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков раскрыл некоторые подробности получения нашей страной статуса партнера БРИКС. Этой информацией он поделился, отвечая на вопрос студентов о том, намерена ли Беларусь стать полноправным членом БРИКС, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы пока очень довольны статусом партнера, потому что чем выше статус, тем больше обязанностей. Кроме того, нам достичь этого статуса было не легко. На самом деле, открою вам очень такую секретную вещь. Мы буквально за несколько недель до оформления этого решения с Сергеем Викторовичем (министром иностранных дел России Лавровым. — Прим. БЕЛТА) были в напряженном контакте постоянно — либо лично, либо по телефону — по поводу получения поддержки некоторых стран, которые по каким-то причинам не сильно готовы были нас там видеть. Потому что БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а тут Беларусь какая-то. Мы попали хоть в число партнеров сегодня, это уже, считаю, большой успех белорусской дипломатии», — рассказал Максим Рыженков.
Рыженков анонсировал официальный визит в Беларусь президента Ирана «Жаловаться некуда». Рыженков о кризисе системы международных отношений Рыженков: для Беларуси важно, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее Рыженков на встрече со студентами МГИМО рассказал, в чем заключается реальная независимость.
«Это дает нам возможность отрабатывать, по крайней мере, всю линейку отраслевых каких-то мероприятий, которые на площадке БРИКС проходят: от диалога по линии отраслевых министров до СМИД стран БРИКС, участия в деятельности банка БРИКС. Сейчас было парламентское измерение, молодежный форум. Все это — взаимообогащение и получение возможности для контактирования с весьма серьезными государствами, которые имеют не только политический вес, но и позволяют нам вместе с ними говорить одним языком. И наши политические возможности при этом возрастают», — отметил он.
«Поэтому нам надо закрепиться на этом уровне, а потом смотреть уже дальше. Но я хочу сказать, что сейчас выстроилась большая очередь зайти туда партнерами, и я скажу, что в ближайшее время очередное расширение вряд ли будет», — заявил глава МИД Беларуси. -0-