X заседание Межгоссовета по противодействию коррупции состоится 3 октября в Ереване

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. X заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции состоится 3 октября в Ереване. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В рамках подготовки к мероприятию по инициативе Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан прошло заседание рабочей группы экспертов совета. В мероприятии приняли участие полномочные представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Участники встречи обсудили проект повестки дня очередного заседания совета, ознакомились с ходом подготовки к его проведению. Также были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью рабочей группы, процессом выполнения рабочего плана совета, меры по реализации Межгосударственной программы по борьбе с преступностью на 2024−2028 годы в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями, планируемые в 2026 году мероприятия в связи с 35-летием СНГ и предложения по совершенствованию модельного антикоррупционного законодательства СНГ.
Участники встречи договорились продолжить практику предоставления статей и обзоров по вопросам противодействия коррупции для публикации в научно-практических изданиях в государствах — участниках Межгоссовета по противодействию коррупции, а также о проведении совместных лекций. -0-.