X заседание Межгоссовета по противодействию коррупции состоится 3 октября в Ереване

Участники встречи обсудили проект повестки дня очередного заседания совета, ознакомились с ходом подготовки к его проведению. Также были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью рабочей группы, процессом выполнения рабочего плана совета, меры по реализации Межгосударственной программы по борьбе с преступностью на 2024−2028 годы в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями, планируемые в 2026 году мероприятия в связи с 35-летием СНГ и предложения по совершенствованию модельного антикоррупционного законодательства СНГ.