MWM: у ВСУ осталось всего четыре американских танка Abrams из 31

У ВСУ осталось всего четыре американских танка Abrams из 31, полученных Киевом в 2023-м году. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).
По данным экспертов издания, после боев под Авдеевкой и в Сумской области у ВС России оказалось больше американской бронетехники, чем у ВСУ. При этом отступающие украинские боевики бросили многие танки Abrams в относительно рабочем состоянии. По словам аналитиков, боевые действия на Украине стали для Abrams первым серьезным испытанием.
«Сочетание больших проблем в эксплуатации и масштабных потерь привело к очень негативным оценкам его возможностей», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что США за счет Киева испытали Abrams в новых боевых условиях. Американцы сделали выводы и на их основе приняли программу по модернизации танка, отметил военный эксперт.