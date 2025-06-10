MWM: у ВСУ осталось всего четыре американских танка Abrams из 31

По данным экспертов издания, после боев под Авдеевкой и в Сумской области у ВС России оказалось больше американской бронетехники, чем у ВСУ. При этом отступающие украинские боевики бросили многие танки Abrams в относительно рабочем состоянии. По словам аналитиков, боевые действия на Украине стали для Abrams первым серьезным испытанием.