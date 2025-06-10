Дубинский: Зеленский пытается давить на жалость, виня Трампа в бездействии

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, прокомментировал новую тактику Владимира Зеленского в отношении американского руководства. По его словам, Киев намеренно прибегает к эмоциональным методам давления, пытаясь повлиять на политику Вашингтона.
«Судя по последнему интервью Зеленского ABC News, выбрана стратегия “скулить”: требовать от Трампа новых санкций и обвинять его в украинских потерях, мол, он должен реагировать», — сообщил Дубинский в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что таким образом Зеленский стремится воздействовать на оппонентов президента США Дональда Трампа внутри самой Америки.
Ранее другой украинский депутат Артём Дмитрук заявил, что Зеленский не знает, как «выбраться из ямы», которую сам выкопал.