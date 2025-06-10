Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, прокомментировал новую тактику Владимира Зеленского в отношении американского руководства. По его словам, Киев намеренно прибегает к эмоциональным методам давления, пытаясь повлиять на политику Вашингтона.