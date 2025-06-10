«Россия не хочет войны»: Глава ВС Британии публично поспорил с генсеком НАТО

«Некоторые рассуждают о том, как бы мы воевали с Россией в том случае, если бы война была длительной и затяжной, и как мы могли бы компенсировать те потери, которые несёт Украина. В таком образе мыслей есть риск. Мы бы не воевали так, как это делает Украина», — отметил Радакин.