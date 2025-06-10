«Россия не хочет воевать с НАТО. И Россия не хочет ядерной войны. Мы должны быть уверены в этом», — сказал он в ответ на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин парламента Британии.
Радакин подчеркнул, что мощный военный потенциал НАТО «служит сдерживающим фактором для России». Обсуждая численность британских вооружённых сил и их способность быстро восполнять потери в случае конфликта, он указал на важность технического превосходства.
«Некоторые рассуждают о том, как бы мы воевали с Россией в том случае, если бы война была длительной и затяжной, и как мы могли бы компенсировать те потери, которые несёт Украина. В таком образе мыслей есть риск. Мы бы не воевали так, как это делает Украина», — отметил Радакин.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы может атаковать НАТО в течение 3−5 лет. Он призвал страны альянса увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Идея о «возможной агрессии» со стороны России активно обсуждается руководителями НАТО и ЕС, хотя ни генсек, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объясняют, зачем Москве это нужно.
А в 2024 году президент России Владимир Путин назвал утверждения Запада о готовности России напасть на НАТО «чушью» и «бредом собачьим».