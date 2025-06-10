Axios: для подавления протестов Трамп может применить закон 1807 года

Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. Затем протесты охватили всю страну, включая Атланту, Сиэтл, Даллас, Луисвилл. По данным СМИ, в районе Лос-Анджелеса было задействовано около 1700 военнослужащих Национальной гвардии. Министерство обороны США направило около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес из-за протестов и беспорядков. По данным на 10 июня, задержаны не менее 170 человек.