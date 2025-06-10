Axios: для подавления протестов Трамп может применить закон 1807 года

Американский лидер Дональд Трамп для подавления протестных акций, вспыхнувших из-за рейдов против нелегальных мигрантов, может задействовать федеральные войска, такую возможность президенту дает закон о восстании 1807 года, пишет Axios.
Авторы публикации обратили внимание, что Трамп назвал участников протестов мятежниками. Это может свидетельствовать о готовности американского лидера прибегнуть к официальному использованию нормативно-правового акта, считают они.
Отметим, федеральный закон США о восстании 1807 года предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах.
Ранее Трамп принял решение ввести войска Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что из-за этого подаст судебный иск против президента США.
Напомним, 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов. Затем протесты охватили всю страну, включая Атланту, Сиэтл, Даллас, Луисвилл. По данным СМИ, в районе Лос-Анджелеса было задействовано около 1700 военнослужащих Национальной гвардии. Министерство обороны США направило около 700 военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес из-за протестов и беспорядков. По данным на 10 июня, задержаны не менее 170 человек.