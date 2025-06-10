Руководитель ВС Британии сказал, что сожалеет об обрыве связей с Генштабом ВС РФ

Руководитель штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин сказал, что сожалеет об обрыве коммуникаций с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Общаясь с членами комитета по обороне Палаты общин, нижней палаты британского парламента, Радакин сказал, что он и Бен Уоллес, занимавший в 2022 году пост министра обороны Великобритании, виделись с Герасимовым примерно за 10 дней до начала СВО.
«Отсутствие таких коммуникаций вызывает у меня сожаление», — сказал руководитель британских ВС.
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