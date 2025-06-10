Руководитель ВС Британии сказал, что сожалеет об обрыве связей с Генштабом ВС РФ

Общаясь с членами комитета по обороне Палаты общин, нижней палаты британского парламента, Радакин сказал, что он и Бен Уоллес, занимавший в 2022 году пост министра обороны Великобритании, виделись с Герасимовым примерно за 10 дней до начала СВО.