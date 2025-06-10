Отец Маска Эррол рассказал о попытке Илона купить ракету в России

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву. Он прогулялся по Красной площади, пообедал борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнил российскую столицу с Древним Римом. Кроме того, бизнесмен признался, что его отговаривали от поездки в США и Европе, и рассказал о попытке сына купить в России ракету. В Кремле визиту Маска-старшего порадовались, заявив, что «это здорово», когда иностранцы приезжают в РФ. А представитель МИД Мария Захарова пообещала передать бизнесмену подарок от российских художников.
Что отец Маска делает в Москве?
Отец американского миллиардера Эррол Маск вместе с дочерью прибыл в РФ 7 июня для участия в «Форуме будущего 2050», сообщали «Известия». На сайте мероприятия он представлен среди спикеров как «инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камнями».
«Я с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Насколько мне известно, русские — одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнения по всевозможным вопросам. Мне, по правде сказать, в другие страны лететь было бы очень скучно, но не в Россию, нет. Русские создают впечатление людей думающих», — сказал бизнесмен в интервью Tsargrad.tv.
Он также отметил достижения России в космической сфере, заявив, что в стране «делают лучшие ракеты». Маск-старший признался, что одну из них на заре карьеры пытался купить его сын Илон — но ему не продали, сочтя просьбу шуткой.
«[Илон] был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит», — поделился бизнесмен.
Также Маск-старший рассказал, что ~от поездки его отговаривали в США и в Европе, запугивая возможным убийством~.
«Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь!» — уточнил предприниматель.
Эррол Маск также отметил, что крайне удивлен тем, что в мире Россию рисуют как врага, хотя она старается быть частью европейского общества. И призвал «положить конец бреду, который на Западе распространяют» про Россию и ее граждан.
«Форум будущего 2050» стартовал в Москве 9 июня и продлится два дня.
Чем Маска-старшего впечатлила Россия?
Отец основателя Tesla и SpaceX остановился в отеле «Метрополь» и уже успел прогуляться по российской столице, а также поделиться тем, какие впечатления на него произвела Москва. Он рассказал, что был искренне поражен грандиозными размерами и масштабами российской столицы, а также тем, что женщины и дети могут спокойно гулять в парках, не опасаясь за свою безопасность.
«Первое, что я увидел — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Во многом этот город (Москва. — “Газета.Ru”) — лучшая столица мира», — заявил Маск-старший, добавив, что город показался ему очень чистым.
Бизнесмену понравились Красная площадь и Собор Василия Блаженного, который, по его словам, «выглядел как из сказки». Кремль же, как уточнил Эррол Маск, смотрелся «мощным, величественным, но не подавляющим».
Отдельно отец американского миллиардера отметил русскую кухню, заявив, что, когда в ресторане ему принесли еду, он «чуть не упал со стула». По его словам, он заказал классический борщ и котлеты с пюре. Порции были «огромные», при этом счет составил «всего 1500 рублей, это 15 евро!», подчеркнул Маск-старший. Он сравнил цены с лондонскими, заметив, что в британской столице отдал бы за такой обед €50.
Загадочный подарок.
В России визит американского бизнесмена восприняли позитивно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ее попросили передать Эрролу Маску подарок. Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает «Дума ТВ».
«Есть у меня для упомянутого человека (Эррола Маска. — “Газета.Ru”) один небольшой подарок. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию», — рассказала представитель МИД.
Какой именно подарок передали бизнесмену, Мария Захарова не раскрыла.
Визит Маска-старшего в Москву прокомментировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что «это очень здорово», когда иностранцы приезжают в Россию.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что визит предпринимателя может быть «пристрелочным» и не исключено, что после него состоится «ряд мероприятий для реализации какого-то проекта». В то же время Арефьев предположил, что Илон Маск с помощью поездки отца в Россию хочет продемонстрировать президенту США Дональду Трампу свою значимость.