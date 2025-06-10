Отец Маска Эррол рассказал о попытке Илона купить ракету в России

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву. Он прогулялся по Красной площади, пообедал борщом и котлетами, от вида которых «чуть не упал со стула», и сравнил российскую столицу с Древним Римом. Кроме того, бизнесмен признался, что его отговаривали от поездки в США и Европе, и рассказал о попытке сына купить в России ракету. В Кремле визиту Маска-старшего порадовались, заявив, что «это здорово», когда иностранцы приезжают в РФ. А представитель МИД Мария Захарова пообещала передать бизнесмену подарок от российских художников.