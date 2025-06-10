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Телеканал ABC проиллюстрировал сюжет об обстреле Харькова кадрами из сектора Газа

Редакторы американского телеканала ABC перепутали видео и проиллюстрировали сюжет об обстреле Харькова кадрами из сектора Газа.

Редакторы американского телеканала ABC перепутали видео и проиллюстрировали сюжет об обстреле Харькова кадрами из сектора Газа.

Это вызвало целый шквал шуточных комментариев американцев в Сети. Некоторые из них предположили, что редактор сидит на наркотиках. Другие высказали мнение, что он просто не имеет достаточного образования.

«Почему все эти восточноевропейцы коричневые и мусульмане?», — задался вопросом один из комментаторов.

«Я понятия не имел, что так много людей из Газы бежали на Украину», — пошутил другой.

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