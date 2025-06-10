Телеканал ABC проиллюстрировал сюжет об обстреле Харькова кадрами из сектора Газа

Редакторы американского телеканала ABC перепутали видео и проиллюстрировали сюжет об обстреле Харькова кадрами из сектора Газа.
Это вызвало целый шквал шуточных комментариев американцев в Сети. Некоторые из них предположили, что редактор сидит на наркотиках. Другие высказали мнение, что он просто не имеет достаточного образования.
«Почему все эти восточноевропейцы коричневые и мусульмане?», — задался вопросом один из комментаторов.
«Я понятия не имел, что так много людей из Газы бежали на Украину», — пошутил другой.
Читайте материал: «“Все уничтожила Россия”: в США раскрыли, что произошло в ВСУ».