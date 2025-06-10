Путин указал Трампу на ошибку в понимании истории

По мнению Белокурова, защита и продвижение традиционных ценностей — это не разовая акция, а «кропотливый процесс воспитания, просвещения и создания позитивной альтернативы». «Актуальность этой темы как внутри страны, так и вовне лишний раз находит подтверждение в российско-украинском конфликте, когда братское нам государство буквально за пару десятилетний благодаря усилиям неолибералов превратилось в антироссийский проект, не сумев найти и определить свою идентичность, — объясняет политолог. — Поэтому было бы наивным и даже опасным полагать, что работа по защите духовно-нравственных и традиционных ценностей завершена или достигла своего совершенства. Заявление президента, по сути, задает именно этот вектор — не останавливаться на достигнутом, а наращивать усилия».