Путин указал Трампу на ошибку в понимании истории

Президент РФ Владимир Путин собрал большой Совбез, чтобы выработать новую стратегию защиты традиционных ценностей.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания большого Совбеза как бы невзначай указал на ошибку своему американскому коллеге Дональду Трампу, который вновь заявил, что РФ всего лишь помогла США выиграть Вторую мировую войну. Путин расставил все точки над i: Россия не только выиграла ту войну, но и не проиграет в новой — идеологической войне с Западом, которая идет сейчас. Стратегию этой победы глава государства и обсудил сегодня с членами Совбеза, объяснили URA.RU эксперты.
Заседания так называемого «большого Совбеза» президент Путин проводит нечасто. С момента предыдущего, посвященного вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в новых субъектах, прошло чуть больше двух лет. На этот раз Путин вынес на обсуждение тему совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
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«Тема, напрямую связанная с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества», — заявил глава государства.
Он назвал традиционные ценности «нравственными ориентирами». «Они — в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. Это патриотизм, преданность Родине», — отметил президент.
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Из нередких встреч со школьниками и молодежью Путин сделал вывод, что это поколение, «понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно». Молодые люди способны идти вперед и добиваться успехов, не отделяя при этом «свою судьбу от судьбы России», убежден президент. "При этом мы видим, что идет жесткая конкуренция, агрессивная борьба за влияние на умы людей: традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, продавливаются неолиберальные, а на практике — тоталитарные модели.
Их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать. И понятно почему: лишив народы своей ценностной опоры, суверенитета, их проще подчинить, превратить в вассалов", — заявил Путин.
Президент США Дональд Трамп частенько стал говорить, что США выиграли Вторую мировую, а Россия всего лишь помоглаФото: Official White House / Shealah Craighead.
Поэтому, по мнению президента, нужно активно продвигать свои ценности, помнить уроки истории и то, «чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне». "Важно продолжать выстраивать системную государственную политику в сфере сохранения и защиты традиционных ценностей на долгосрочную перспективу, — подчеркнул Путин. — 9 мая мы отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеет для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное, государственное значение.
Мы должны в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма".
В словах президента, как считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, читается опровержение заявлений американского лидера Дональда Трампа, который на днях несколько раз заявил, что США «выиграли две мировые войны», а Россия «помогла» Штатам выиграть Вторую мировую. «Совсем недавно нашу Победу в очередной раз попытался украсть президент Соединенных Штатов. Но Путин в полной мере отдает себе отчет и понимает те конъюнктурные, мелкие причины, которые побуждают Трампа выступать с подобными заявлениями», — полагает политолог.
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По мнению экспертов, ситуация для проведения большого Совбеза действительно созрела. Политолог Зудин считает, что Россия находится «в очень острой фазе противостояния и противоборства с коллективным Западом».
Это заставляет власти страны выстраивать «защитный контур от деструктивных влияний, активно навязываемых извне», подчеркивает замдиректора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. "Сегодня мир подошел к своеобразной идеологической черте. С одной стороны, неолиберальный порыв большинства западных государств достиг своего апогея. С другой — у части глобального мира созрел запрос на более правую, более консервативную установку.
И задача России — продолжать целенаправленную борьбу с глубоко укоренившимися вызовами: мощным давлением глобализированной массовой культуры, изощренными методами информационной войны, направленными на размывание наших устоев, особенно в молодежной среде", — полагает эксперт.
Главное для России — сохранить традиционные духовно-нравственные ценности для будущих поколений, считают экспертыФото: Роман Наумов © URA.RU.
По мнению Белокурова, защита и продвижение традиционных ценностей — это не разовая акция, а «кропотливый процесс воспитания, просвещения и создания позитивной альтернативы». «Актуальность этой темы как внутри страны, так и вовне лишний раз находит подтверждение в российско-украинском конфликте, когда братское нам государство буквально за пару десятилетний благодаря усилиям неолибералов превратилось в антироссийский проект, не сумев найти и определить свою идентичность, — объясняет политолог. — Поэтому было бы наивным и даже опасным полагать, что работа по защите духовно-нравственных и традиционных ценностей завершена или достигла своего совершенства. Заявление президента, по сути, задает именно этот вектор — не останавливаться на достигнутом, а наращивать усилия».
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Россия действительно вступила в конкуренцию за умы людей, соглашается исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Но эта конкуренция свойственная любому поколению, с той лишь разницей, что в условиях развитого медиапространства эта конкуренция стала жестче. «Если мы отмотаем на середину 20 века, тогда конкуренция была предъявлена миру как борьба советского цивилизационного и западного либерального проектов. Но сейчас эту конкуренцию действительно особенно видно — плотность коммуникации слишком высока: это медиа, паблики, кино, эстрада, политически окрашенная реклама, нативная информация — все, что человек потребляет в широком смысле. Мы живем в мире господства глобальных медийных платформ. Поэтому конкурируем здесь не только с Западом, а с фундаменталистскими режимами, которые нацелены на строительство какой-то своей модели цивилизации, государственности и более патриархального общества», — отметил Кузнецов.