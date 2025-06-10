Новый вождь Китая: Си Цзиньпину исполняется 72 года

Конечно, КПСС и КПК не назовешь сиамскими близнецами. Но сходство некоторых страниц и даже глав их истории налицо. В конце 1980-х годов в Пекине и Москве примерно одновременно разразились системные кризисы. Застой в экономике, рост цен, расцвет коррупции, недовольство населения стимулировали идейные шатания. В Пекине некоторые руководители, включая генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна, видели выход в заимствовании курса перестройки. В Политбюро ЦК КПСС были деятели, рекомендовавшие перенять модель «реформ и открытости» Дэн Сяопина, перенести центр тяжести с идеологии на экономику. Китайский кризис перешел в открытую фазу на площади Тяньаньмэнь прямо на глазах М. Горбачева в мае 1989 года. Надеясь не увидеть подобные события на Красной площади, он отверг советы изменить направление реформ. Советский кризис пришелся на 1991 год. Результатом стал распад Советского Союза. Вероятность такого же печального итога имелась в 1989 году и в Китае.