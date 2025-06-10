Трамп может использовать закон XIX века для борьбы с протестами в Лос-Анджелесе

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня и длятся до сих пор. Причиной для бунта стал рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города, который перерос в столкновение с протестующими.