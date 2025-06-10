Трамп может использовать закон XIX века для борьбы с протестами в Лос-Анджелесе

Изданный в XIX веке закон может использовать президент США Дональд Трамп для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал Axios.
По информации СМИ, глава государства "как никогда близок к применению закона о мятеже.
«[Трамп] видит исполнительную власть свободной от ограничений, которые “душили” его в 2020 году», — сообщил портал.
Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня и длятся до сих пор. Причиной для бунта стал рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города, который перерос в столкновение с протестующими.
По последним данным, в штате Калифорния протесты стали погромами: их участники разбивают витрины, грабят торговые точки и уничтожают автомобили.
Трамп принял решение направить на место нацгвардию. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом воспринял это негативно и заявил, что намерен подать в суд на президента США.
Ответ американского лидера не заставил себя долго ждать: он назвал губернатора штата «совершенно некомпетентным политиком» и заявил, что арестовал бы его, будь он руководителем правоохранительных органов.
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