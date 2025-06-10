Глава МИД Рыженков сделал заявление о завершении украинского конфликта как можно скорее

«Поэтому мы понимаем природу всех этих вещей, как никто понимаем, что эта акция вообще антиславянская, антиправославная в какой-то степени и вообще антиментальная с точки зрения той заготовки, из-за которой все это происходит сегодня в Украине. А заготовка эта — оттуда, из коллективного Запада».