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Глава МИД Рыженков сделал заявление о завершении украинского конфликта как можно скорее

Глава МИД Рыженков сделал заявление о завершении украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сделал заявление о завершении украинского конфликта как можно скорее. Об этом, пишет БелТА, глава МИД заявил на встрече со студентами МГИМО в Москве.

«Для нас, для Беларуси, важно, чтобы этот конфликт разрешился. И чем раньше, тем лучше», — цитирует Рыженкова БелТА.

Отметив, что именно россияне и украинцы ближе всего по менталитету к белорусам, министр сказал:

«Поэтому мы понимаем природу всех этих вещей, как никто понимаем, что эта акция вообще антиславянская, антиправославная в какой-то степени и вообще антиментальная с точки зрения той заготовки, из-за которой все это происходит сегодня в Украине. А заготовка эта — оттуда, из коллективного Запада».

Ранее Максим Рыженков сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире.

Также глава МИД назвал страны Балтии и Польшу самыми ярыми критиками Беларуси и России.