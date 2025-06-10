Глава МИД Рыженков сделал заявление о завершении украинского конфликта как можно скорее

«Для нас, для Беларуси, важно, чтобы этот конфликт разрешился. И чем раньше, тем лучше», — цитирует Рыженкова БелТА.
Отметив, что именно россияне и украинцы ближе всего по менталитету к белорусам, министр сказал:
«Поэтому мы понимаем природу всех этих вещей, как никто понимаем, что эта акция вообще антиславянская, антиправославная в какой-то степени и вообще антиментальная с точки зрения той заготовки, из-за которой все это происходит сегодня в Украине. А заготовка эта — оттуда, из коллективного Запада».
Ранее Максим Рыженков сказал, что не видит искренности в заявлениях Украины о мире.
Также глава МИД назвал страны Балтии и Польшу самыми ярыми критиками Беларуси и России.