Власти Германии в 2024 году выделили более 19 млрд евро на помощь беженцам и их интеграцию

Ранее, 7 мая, новый министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их будут разворачивать на границах, если они уже подали заявления в других странах Евросоюза. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и представителей других уязвимых групп. Добриндт также объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства. -0-