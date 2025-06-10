Власти Германии в 2024 году выделили более 19 млрд евро на помощь беженцам и их интеграцию

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии в прошлом году выделило более 19 млрд евро на поддержку федеральных земель и муниципалитетов в покрытии расходов на беженцев. Об этом говорится в сообщении правительства ФРГ, информирует ТАСС.
Как отмечает агентство, только выплата социальных пособий обошлась правительству Германии примерно в 13 млрд евро. Почти половина из них приходится на беженцев из Украины. На реализацию мер по интеграции беженцев было выделено 3,3 млрд евро. Вместе с этим еще 1,3 млрд евро было потрачено на их прием, размещение и регистрацию. Совокупные выплаты на единовременную помощь новым просителям убежища составили еще 1,75 млрд евро.
Ранее, 7 мая, новый министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их будут разворачивать на границах, если они уже подали заявления в других странах Евросоюза. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и представителей других уязвимых групп. Добриндт также объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства. -0-